Tweede Kamer schrapt gesprek met VN-gezant voor Palestijnen

DEN HAAG (ANP) - Op het laatste moment heeft een meerderheid van de Tweede Kamer een gesprek met Francesca Albanese, de VN-gezant voor de Palestijnse gebieden, geannuleerd. Vooral rechtse partijen keerden zich tegen een ontmoeting. "Een nieuw dieptepunt in deze Kamer en we waren getuige hoe rechtse cancelcultuur werkt", reageerde Kati Piri (GroenLinks-PvdA) na afloop. Zij had de gezant uitgenodigd.

Het voorstel om de bijeenkomst af te gelasten kwam van de SGP, die zich altijd vierkant achter Israël opstelt. SGP'er Diederik van Dijk verwijt de "zeer vooringenomen VN-rapporteur" onder meer de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 te bagatelliseren. Hij vindt dat de Kamer dergelijke opmerkingen niet moet legitimeren. Hij kreeg steun van JA21, FVD, PVV, BBB, ChristenUnie en VVD.

Piri wees erop dat de indieners van het verzoek (naast SGP gaat het om PVV en BBB) eerder wel mensen uitnodigden die pleiten voor "etnische zuivering van Palestijnen". De drie partijen doen een "lelijke poging om de mond te snoeren van mensen die opkomen voor de rechten van de Palestijnen". Isa Kahraman (NSC) zei de opmerkingen van Albanese "verwerpelijk" te vinden, maar ook dat er "heel zwaarwegende overwegingen" moeten zijn om het besluit ongedaan te maken.

De beslissing viel in een zogeheten procedurevergadering van de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Die worden normaliter niet druk bezocht, maar dit keer waren bijna alle partijen aanwezig.