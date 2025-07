Provinciehoofden pleiten opnieuw voor behoud spreidingswet

ZWOLLE (ANP) - De spreidingswet werkt en moet daarom behouden blijven. Daarvoor pleiten meerdere commissarissen van de Koning opnieuw, nu blijkt dat bijna driekwart van de 342 gemeenten "geheel of deels" aan de opgave voldoet. Ze hebben samen 74.500 opvangplekken voor asielzoekers gevonden, driekwart van de ruim 100.000 plekken die oud-minister Marjolein Faber (Asiel) per 1 juli van hen vroeg.

"De beoogde verdeling van asielzoekers over het hele land komt voorzichtig tot stand", zegt Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel. "De spreidingswet is daarin een belangrijk instrument en ik pleit ervoor om die te blijven uitvoeren, totdat er voldoende capaciteit voor asielopvang is gerealiseerd." Zijn Utrechtse collega Hans Oosters zegt dat het beoogde effect van de wet zichtbaar is. "Er zijn de komende twee jaar meer gemeenten dan voorheen die asielopvanglocaties bieden."

Het kabinet, sinds begin juni demissionair na het vertrek van de PVV, wil de spreidingswet intrekken.