Bewustwordingscampagne ANWB: wat moet je doen als je met de auto te water raakt?

De ANWB lanceert een "bewustwordingscampagne" rondom wat mensen moeten doen als ze met hun auto te water raken. In de kern komt het advies neer op: maak de gordel los, open de ruit en ga via die opening de auto uit.

Voor de campagne deed de ANWB onderzoek, waarbij twee auto's (een elektrische en een diesel) te water werden gelaten. Hieruit bleek dat het een paar minuten duurt voordat de auto gezonken is. Elektrische ramen doen het nog even. Zelfs na tien minuten onder water werkte het "12V-boordnet nog steeds", aldus de organisatie.

Kinderen eerst

Mensen moeten dan ook direct de gordel openen of doorsnijden met het mesje van de veiligheidshamer, daarna het raam openen en de auto verlaten. In geval er kleine kinderen in de auto zitten, moeten die eerst geholpen worden, zo luidt het advies. Werkt een raam niet, dan moet dat ingeslagen worden met een veiligheidshamer. Het beste is te slaan in een hoek van het raam want "dan breekt het glas het snelst".

50 doden per jaar

De campagne wordt ondersteund door de Verkeersveiligheidscoalitie, waarin onder meer verschillende grote gemeenten zitten, de BOVAG en de Vereniging Verkeersslachtoffers. Jaarlijks raken in Nederland zo'n 750 tot 800 automobilisten te water. Meer dan 50 mensen overleven dat niet.