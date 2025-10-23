Provincies: bouw van half miljoen woningen dreigt stil te vallen

DEN HAAG (ANP) - De bouw van ongeveer 500.000 woningen dreigt de komende jaren vast te lopen, vooral door de stikstofimpasse en het overvolle elektriciteitsnet. Daarvoor waarschuwen provincies, die stellen dat afspraken over waar en hoeveel woningen tot 2030 gebouwd moeten worden in gevaar komen. Meer inzet en tientallen miljarden van het Rijk zijn nodig om "wat veel mensen zien als het grootste probleem van Nederland" aan te pakken, zegt het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Via regionale woondeals is met provincies en gemeenten afgesproken tot 2030 bijna een miljoen nieuwe huizen te bouwen. In de eerste drie jaar werden circa 260.000 woningen neergezet, maar vorig jaar liepen de aantallen terug (84.000), terwijl die juist hadden moeten stijgen richting de 100.000. "De combinatie van knelpunten maakt de realisatie van de woondeals zeer lastig", stelt het IPO. "Minstens 50 procent van de resterende woningbouwopgave in Nederland, zo'n half miljoen woningen, loopt flinke vertraging op of de realisatie komt in het geding."

Stikstof is het grootste probleem. Ruim de helft van alle nieuwbouw ligt binnen 5 kilometer van stikstofgevoelige natuur, waardoor het amper mogelijk is een vergunning te krijgen. Ook heeft bijna een derde van de woningbouw last van netcongestie. Projecten vallen bijvoorbeeld stil doordat bouwers niet zeker weten of een woning aangesloten kan worden op het stroomnet. In Utrecht, Gelderland en Flevoland is dat probleem het grootst en is het zonder ruimte op het net "goed mogelijk" dat in 2027 een groot deel van de nieuwbouw stilvalt, aldus het IPO.

Financiële tekorten

Een andere oorzaak voor het stilvallen van bouwprojecten is dat bij meer dan de helft de kosten hoger zijn dan de opbrengsten, bijvoorbeeld door aankoopprijzen voor grond. Het gaat al snel om tekorten van 10.000 tot 35.000 euro per woning en gemeenten dekken die kosten vaak. "Andere knelpunten zijn de beperkte investeringscapaciteit van woningcorporaties en het tekort aan menskracht en deskundigheid bij gemeenten, zoals planeconomen en projectleiders."

Provincies en gemeenten zijn niet in staat problemen als netcongestie en het stikstofdossier op te lossen, stelt het IPO. De organisatie roept de regering op jaarlijks minstens 3 tot 4 miljard euro extra uit te trekken voor de woningbouw en wetgeving aan te passen. "Provincies doen er alles aan om de woningnood te verlichten, maar echte doorbraken bereiken we alleen samen met het Rijk", zegt Liesbeth Grijsen, gedeputeerde in Overijssel en IPO-bestuurder.