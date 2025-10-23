Britse ex-militair vrijgesproken van moord tijdens Bloody Sunday

BELFAST (ANP/RTR/AFP) - Een Britse ex-militair is vrijgesproken van twee moorden en vijf pogingen tot moord in Noord-Ierland in 1972. De man was de enige die werd vervolgd voor zijn rol bij het gewelddadige optreden van het Britse leger destijds, in wat ook wel Bloody Sunday wordt genoemd.

De man, die bekendstaat als Soldaat F, zou tijdens een protest in Londonderry het vuur hebben geopend op burgers. De Britse overheid kwam eerder tot de conclusie dat zij geen gevaar vormden en niet beschoten hadden mogen worden, waarvoor de overheid excuses aanbood. In totaal kwamen veertien mensen om door Bloody Sunday.

Het gebeurde tijdens The Troubles, een decennialange periode waarin het vaak tot geweld kwam tussen de Britse regering en Noord-Ieren die een onafhankelijk Ierland wilden.

Eerder werd de aanklacht tegen de man ingetrokken omdat er niet voldoende bewijs zou zijn. Hij zei zich nauwelijks meer iets van die dag te herinneren. Een aanklacht tegen een andere militair werd ook ingetrokken.