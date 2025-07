1155 wandelaars haken af op derde dag Nijmeegse Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 1155 wandelaars uitgevallen, meldt de organisatie donderdag. Dat betekent dat er vrijdag 43.188 mensen van start gaan en proberen het Vierdaagsekruisje te bemachtigen.

Vorig jaar haakten op de derde dag meer deelnemers af, namelijk 1291. Dat had onder meer te maken met het warme weer. Meerdere mensen raakten oververhit door temperaturen boven de 25 graden.

Er werden donderdag vier mensen gediskwalificeerd. Drie omdat ze zich niet aan het voorgeschreven parcours hielden en een militair die minder gewicht bij zich bleek te hebben dan het minimum van 10 kilo.

Warme slotdag

Vrijdag belooft een warme wandeldag te worden. Hoewel het bij de start om 04.00 uur nog ongeveer 14 graden is, loopt de temperatuur daarna snel op. Weeronline verwacht dat het halverwege de ochtend al ruim 20 graden is en in de middag de 26 graden wordt aangetikt.

De wandelaars trekken op deze laatste dag door onder meer Malden, Cuijk en Grave. In Cuijk heeft Defensie een pontonbrug aangelegd zodat deelnemers de Maas over kunnen steken. De Vierdaagse wordt traditiegetrouw afgesloten op de Via Gladiola: een kilometerslange feestelijke intocht over de Sint Annastraat richting het eindpunt op de Wedren. Daar wacht de felbegeerde beloning: het Vierdaagsekruisje.