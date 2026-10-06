Provincies willen meer investeringen Rijk, 'anders staan we stil'

ENSCHEDE (ANP) - Provincies hebben het kabinet opgeroepen om meer te investeren, vooral in de Nederlandse infrastructuur. Op het jaarcongres van het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Enschede zei voorzitter Ina Adema dat het Rijk niet alleen moet kijken naar de kosten, maar ook naar wat zulke uitgaven opleveren voor de maatschappij. De Brabantse commissaris van de Koning noemde specifiek investeringen in bereikbaarheid.

"Concrete investeringen zijn keihard nodig om ons land weer vooruit te helpen. Als die uitblijven, zijn we weer heel snel terug bij af. En dan staat Nederland stil, dat is natuurlijk het laatste wat we moeten willen."

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor beheer, onderhoud en vernieuwing van infrastructuur uit te voeren. Naar verwachting maakt het kabinet over twee weken bekend welke projecten doorgaan en welke wegen, bruggen, sluizen en spoorlijnen voorlopig moeten wachten op geld.