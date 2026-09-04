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Provincies zien in PBL-rapport hun visie op stikstofpakket terug

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 13:17
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DEN HAAG (ANP) - De provincies zien in de analyse die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gemaakt van de stikstofmaatregelen hun eigen conclusies terug. Volgens het PBL zet het kabinet met de voorgestelde maatregelen een "belangrijke stap" naar natuurherstel, maar is er meer nodig om de vergunningverlening weer op gang te brengen.
"Deze doorrekening bevestigt dat het kabinet een ambitieus plan heeft gemaakt om Nederland stapsgewijs van het slot te halen en de natuur te herstellen", zegt voorzitter Ina Adema van het Interprovinciaal Overleg (IPO). "Tegelijkertijd markeert het rapport terecht een aantal belangrijke aandachtspunten die de provincies herkennen."
Zo concludeert het PBL dat het stikstofpakket "het uiterste" vraagt van boeren. De provincies maken zich zorgen om de "stapeling van maatregelen" voor agrariërs. Het kabinet presenteerde eind juni een omvangrijk maatregelenpakket. Het IPO zei dat "in de basis" te steunen, maar wees toen wel gelijk op punten die anders zouden moeten.
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