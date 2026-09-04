Vrouw veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs voor doodsteken huisbaas

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag de 31-jarige Alicia R. veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van haar 77-jarige huisbaas. Het slachtoffer werd op 14 oktober vorig jaar in zijn woning aan de Lekstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt door de Spaanse vrouw om het leven gebracht.

De man verhuurde sinds begin augustus 2025 zijn tuinhuis aan R., die in Amsterdam werkte als sekswerker. Tijdens de huurperiode ontstond een conflict, waarop R. vertrok zonder huur te betalen. Het slachtoffer was van mening dat de verdachte hem nog huur verschuldigd was.

Tijdens de rechtszaak vertelde R. dat de man haar tijdens haar verblijf in zijn woning om seksuele gunsten vroeg, maar dat hij voor de aanrakingen niet wilde betalen. Volgens de rechtbank is niet komen vast te staan dat grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden.

De verdachte is volgens de rechtbank sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Een psycholoog en psychiater hebben PTSS en een autismespectrumstoornis bij de transvrouw vastgesteld.