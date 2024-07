Psychiater zaak Bretly D. mogelijk overleden aan overdosis MDMA

ROTTERDAM (ANP) - De 25-jarige Bretly D. wordt onder meer verdacht van de moord op de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven, maar uit nieuw toxicologisch onderzoek blijkt dat de man waarschijnlijk is overleden aan een overdosis MDMA. Dat werd vrijdag duidelijk tijdens een nieuwe voorbereidende zitting in de strafzaak. D. was opnieuw niet aanwezig in de rechtbank in Rotterdam.

Slachtoffer Van Griensven (60) werd op 13 oktober vorig jaar zwaargewond aangetroffen door de brandweer, tijdens het blussen van de brand in zijn woning aan het Handelsplein in Rotterdam. Het slachtoffer was van dichtbij in het voorhoofd geschoten en overleed ter plaatse. Het is nu de vraag of de schotwond de doodsoorzaak was. Het Openbaar Ministerie gaf aan graag aanvullende vragen te willen stellen aan deskundigen over de uitkomsten van het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Volgens het Openbaar Ministerie heeft D. Van Griensven vermoord en vervolgens zijn huis in brand gestoken, nadat ze een seksdate hadden gehad. De Rotterdammer wordt ook nog beschuldigd van ernstig geweld tegen een man in Zutphen, die hij in zijn been zou hebben gestoken en zou hebben geprobeerd te wurgen. Dit zou in de nacht van 20 op 21 oktober zijn gebeurd.

De politie opende vervolgens met grote inzet de jacht op D., herkenbare foto's en zijn volledige naam werden gepubliceerd. D. kon vier dagen later worden aangehouden bij een hotel in het centrum van Amsterdam. Hij ontkent iedere betrokkenheid en heeft er verder het zwijgen toe gedaan.