Rusland: 'deep state' VS verborg Bidens mentale gesteldheid

MOSKOU (ANP) - Rusland stelt dat de ware mentale gesteldheid van de Amerikaanse president Joe Biden steeds beter duidelijk wordt, nu hij zich donderdag weer versprak en de Oekraïense Volodymyr Zelensky verwarde met de Russische Vladimir Poetin. De Amerikaanse "deep state" en media zouden Bidens toestand lang verborgen hebben gehouden, zegt een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De deep state is een term die veel in complottheorieën gebruikt wordt om een elite aan te duiden die alle macht in handen heeft. Ook Bidens tegenstander Donald Trump neemt de term vaak in mond om te zeggen dat hij wordt tegengewerkt.

Na een slecht debatoptreden van Biden, waren donderdag veel ogen gericht op de persconferentie die hij zou geven aan het einde van de NAVO-top. Naast de verwarring tussen Zelensky en Poetin haalde hij ook Trump en zijn vicepresident Kamala Harris door elkaar. Verder maakte hij volgens Amerikaanse media een strijdvaardige indruk die van geen wijken wil weten.

Het Kremlin merkte eerder al op dat "de hele wereld" had gezien hoe Biden de mist inging, maar gaf verder geen commentaar. "Dit is een onderwerp voor de VS. Laat de Amerikaanse kiezers bepalen wat ze van hun presidentskandidaten vinden."