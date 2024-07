Publiek kan maandag in Martiniplaza afscheid van d'Ancona nemen

GRONINGEN (ANP) - Iedereen die afscheid wil nemen van Jacques d'Ancona is maandagmiddag 5 augustus welkom bij de afscheidsbijeenkomst in Martiniplaza in Groningen. Dat heeft zijn partner Hans Langhout woensdag laten weten. "We willen iedereen de gelegenheid geven om Jacques te herdenken, dus niet alleen familie en vrienden", meldt hij.

Langhout kondigde de afscheidsbijeenkomst woensdag aan in een annonce in De Telegraaf. "Ik neem afscheid van Jacques", schrijft zijn partner. "Ik wil dit graag samen met jullie doen op de wijze die Jacques verdient." Wie op de bijeenkomst aanwezig wil zijn, moet zich van tevoren aanmelden via [email protected] . Dit kan uiterlijk zaterdag.

D'Ancona overleed vrijdag op 86-jarige leeftijd. De journalist werd in Nederland bekend als juryvoorzitter van de Soundmixshow in de jaren tachtig. Hij stond vooral bekend om zijn kritische houding, waarvoor hij vaak werd uitgejoeld. Begin jaren negentig was hij ook te zien als juryvoorzitter van Ron's Honeymoon Quiz.

Verder was d'Ancona een van de bekendste theaterrecensenten van Nederland. Voor Dagblad van het Noorden schreef hij ongeveer twee recensies per week. De krant prees d'Ancona vrijdag, bij het bekendmaken van zijn overlijden, als een "icoon. Niemand schreef langer voor deze krant dan Jacques en niemand zal hem waarschijnlijk ooit nog inhalen."