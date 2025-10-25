Publieke omroepen in gesprek met NPO over hervormingen

HILVERSUM (ANP) - Verschillende omroepen zijn in gesprek met de NPO over de ingrijpende plannen voor de publieke zenders en programmering. Onder meer AVROTROS en BNNVARA laten weten de inhoud van die gesprekken niet met de media te willen delen.

AVROTROS en BNNVARA laten aan het ANP weten niet bij de zeven omroepen te horen die volgens Omroep MAX-baas Jan Slagter bezwaar hebben gemaakt tegen de plannen. BNNVARA zegt dat de omroepen "helemaal niet in de fase van bezwaar maken" zitten. "Dit is een uitdaging waar de NPO en omroepen gezamenlijk voor staan", aldus de omroep. "Met de enorme bezuinigingen die op ons afkomen, zijn pijnlijke keuzes onvermijdelijk. Het is daarom - nog meer dan voorheen - van essentieel belang om als omroepen en NPO constructief samen te werken."

De VPRO zegt "net als de andere omroepen" in gesprek te zijn "over de enorme bezuiniging die we met z'n allen moeten zien te realiseren". "De bezuiniging zal impact hebben op zowel personele bezetting als programmering."

NOS

De NOS zegt niet via de media te willen communiceren over de plannen. "De NOS bespreekt haar standpunten over het NPO-beleid rechtstreeks binnen de publieke omroep. We doen dat niet via de media en laten dat ook niet aan anderen over", aldus een woordvoerder.

Omroep MAX bevestigt zaterdag wel bezwaar te hebben gemaakt tegen de hervormingsplannen. Welke andere omroepen dat hebben gedaan, is niet duidelijk.

Het AD maakte vrijdag bekend dat de zenders NPO 2 en 3 mogelijk ingrijpend veranderen. Ook wordt 70 miljoen euro bezuinigd op programmering.