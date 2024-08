Puigdemont wilde Catalaans parlement betreden

WATERLOO (ANP/AFP) - De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont was van plan om in Barcelona het parlementsgebouw van Catalonië binnen te gaan om te stemmen voor een nieuwe leider voor de regio. Maar de aanwezigheid van een grote politiemacht zorgde ervoor dat hij zijn plannen veranderde, zegt Puigdemont zaterdag in een videoboodschap op X.

Donderdag dook de voortvluchtige separatistenleider voor het eerst in jaren op in Spanje, ondanks een arrestatiebevel tegen hem. Hij hield voor duizenden mensen een toespraak buiten het parlementsgebouw, vlak voor de stemming voor de benoeming van de nieuwe regiopremier. Na de toespraak verdween hij in de mensenmassa en ging de politie naar hem op zoek. Vrijdagavond zei Puigdemont op X weer terug te zijn in zijn huis in het Belgische Waterloo, waar hij al jarenlang in ballingschap leeft.

In de videoboodschap van zaterdag zegt de 61-jarige Catalaanse oud-premier dat hij had gehoopt in het parlement zijn "recht om te spreken en te stemmen uit te oefenen", maar dat hij er toch voor koos te vluchten om "een zekere arrestatie" te voorkomen. Ook zei hij dat hij nooit van plan was geweest om zichzelf over te geven.

In 2017 deed Puigdemont een onwettige poging om Catalonië af te scheiden van Spanje, waarop hij naar België vluchtte. Hij komt niet in aanmerking voor een wet die amnestie verleent aan Catalaanse separatisten omdat hij ook wordt gezocht voor verduistering.