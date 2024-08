Spaanse waterpolosters pakken voor het eerst olympisch goud

NANTERRE (ANP) - De Spaanse waterpolosters hebben goud veroverd op de Olympische Spelen. In de eindstrijd waren ze met 11-9 te sterk voor Australië.

De Spaanse vrouwen pakten voor het eerst in de historie een gouden medaille. Op de vorige Spelen werd in de finale nog verloren van de Verenigde Staten.

In de halve finales van deze Spelen was Spanje te sterk voor Oranje. Na de reguliere speeltijd stond het 14-14, waarna de Spaanse vrouwen net iets beter waren in de strafworpenserie (4-5). Nederland won eerder op de dag ten koste van de Verenigde Staten wel het brons.