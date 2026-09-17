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PvdD verwijt Jetten gebrek aan daadkracht bij beleid tegen Israël

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 17:00
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DEN HAAG (ANP) - Christine Teunissen (PvdD) vindt dat premier Rob Jetten te weinig maatregelen neemt tegen Israël. Sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 doodde het Israëlische leger bijna 74.000 Palestijnen in Gaza. VN-experts concludeerden dat er sprake is van genocide.
Het kabinet ziet vooral heil in druk op Israël in Europees verband. Maar daar ging Teunissen niet mee akkoord. "Nederland heeft vanuit het genocideverdrag een nationale verplichting om alles te doen om genocide te voorkomen", aldus de PvdD-leider. "De heer Jetten heeft meegelopen in de Rode Lijn-demonstraties, we zien nu een vrijwel ongewijzigd kabinetsbeleid."
Zo opperde ze dat het kabinet kan stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. De Rode Lijn-protesten hadden onder meer als inzet om elke vorm van militaire samenwerking met Israël te beëindigen. Volgens Jetten kan dit niet, omdat alleen Israël de materialen kan leveren.
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