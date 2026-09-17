Verdachte Overasselt vrijdag vrij na nieuw onderzoek

ARNHEM (ANP) - Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt, wordt vrijdag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft dat donderdag bevestigd na berichtgeving van Omroep Gelderland. De man blijft voorlopig wel verdachte.

De man zou aanvankelijk woensdag worden voorgeleid aan de raadkamer van de rechtbank in Arnhem, maar het OM bracht hem uiteindelijk niet voor. Uit de voorlopige onderzoeksresultaten blijkt volgens het OM dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Ook had hij geen vuurwapen bij zich. Verder onderzoek heeft volgens het OM onvoldoende aanwijzingen opgeleverd voor zijn betrokkenheid bij het incident.

De vijf andere verdachten die woensdag voor de raadkamer verschenen, blijven langer vastzitten. Vier van hen blijven negentig dagen langer vast en een vijfde verdachte dertig dagen langer, maakte de rechtbank donderdag bekend.

Bij het geweldsincident op 1 september kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. In totaal hield de politie 35 verdachten aan.