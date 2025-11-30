Dode en gewonden na Russische droneaanval bij Kyiv

KYIV (ANP/AFP) - Bij een Russische droneaanval in de omgeving van de Oekraïense hoofdstad Kyiv is in de nacht van zaterdag op zondag één persoon om het leven gekomen en zijn elf anderen gewond geraakt. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt.

Volgens de gouverneur van de regio Kyiv vond de aanval plaats in Vysjhorod, ten noorden van de hoofdstad. Onder de gewonden is ook een kind.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen bij een grootschalige Russische aanval op Oekraïne al zeker drie mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond.

Zondag spreken de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, speciaal gezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump, in Florida met een Oekraïense delegatie over een mogelijk einde aan de oorlog met Rusland. President Volodymyr Zelensky ontmoet maandag zijn Franse ambtgenoot in Parijs.