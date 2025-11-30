ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dode en gewonden na Russische droneaanval bij Kyiv

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 7:42
anp301125029 1
KYIV (ANP/AFP) - Bij een Russische droneaanval in de omgeving van de Oekraïense hoofdstad Kyiv is in de nacht van zaterdag op zondag één persoon om het leven gekomen en zijn elf anderen gewond geraakt. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt.
Volgens de gouverneur van de regio Kyiv vond de aanval plaats in Vysjhorod, ten noorden van de hoofdstad. Onder de gewonden is ook een kind.
In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen bij een grootschalige Russische aanval op Oekraïne al zeker drie mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond.
Zondag spreken de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, speciaal gezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump, in Florida met een Oekraïense delegatie over een mogelijk einde aan de oorlog met Rusland. President Volodymyr Zelensky ontmoet maandag zijn Franse ambtgenoot in Parijs.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1R6vNq

Artsen waarschuwen: herken deze 8 signalen vóór maagkanker te laat is

b6ba32f9

Nederlandse pensioenen blijven wereldwijd tot de top behoren

generated-image (5)

Deze populaire ontbijtjes slopen je darmen (en wat je beter eet)

178732573_m

Met deze simpele regel houd je je huis altijd netjes

64657bebfb9a9d0018c9027b

Linkse held Chomsky was dikke vriend van Epstein en kreeg veel geld van de pedofiel

ANP-475810858

Tijd om uit elkaar te gaan? Dit is de belangrijkste reden dat koppels het blijven proberen

Loading