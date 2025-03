PVV daalt serieus in peiling om Oekraïne; VVD en GL-PvdA en CDA stijgen

De PVV van Geert Wilders blijft dalen in de maandelijkse peiling van Ipsos I&O. De grootste regeringspartij zakt naar 30 zetels, waar dat er vorige maand nog 34 waren. Vergeleken met de 37 huidige Kamerzetels die de PVV in november 2023 binnensleepte, is dat een verlies van 7. De grootste oppositiepartij GL-PvdA en de VVD stijgen juist wel waardoor ze virtueel in de buurt komen van het zeteltal van de PVV. PVV-kiezers verwijten de partij een te negatieve houding ten opzichte van Oekraïne en de veiligheid van Europa. Ze zouden nu eerder kiezen voor de VVD, die als enige coalitiepartij in de lift zit.

De PVV was tot voor kort stabiel in de peilingen tot begin dit jaar de daling al een beetje werd ingezet, omdat kiezers niet tevreden zijn over het strenge asiel- en immigratiebeleid dat de PVV heeft beloofd. De afgelopen weken draaide de politieke vraag op het Binnenhof echter vooral om de geopolitieke spanningen op het Europese continent vanwege de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De Europese Commissie heeft een groot plan gelanceerd om de militaire kracht te vergroten, omdat ze niet meer goed vertrouwt op de VS als bondgenoot. De coalitie was verdeeld. PVV, NSC en BBB steunden de plannen uit Brussel niet, tot woede van de VVD.

De VVD van Dilan Yeşilgöz profiteert hiervan, blijkt uit de peiling. De liberalen stijgen naar 25 virtuele zetels, 5 meer dan vorige maand en 1 zetel meer dan ze nu in de Tweede Kamer hebben. GroenLinks-PvdA krijgt door de steun voor de Europese veiligheid ook meer kiezers achter zich. De partij van Frans Timmermans zou 27 Kamerzetels halen als er nu verkiezingen zouden zijn. Dat zijn er 3 meer dan vorige maand, en 2 meer dan de 25 zetels die de sociaaldemocraten nu in de Kamer hebben.

Het onderzoek vond plaats van vrijdag 14 tot maandagochtend 17 maart.