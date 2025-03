Nieuwe studie: hoe vaak je poept zegt veel over je gezondheid

Naar het toilet voor een grote boodschap, hoe vaak moet dat gebeuren voor een ideale stoelgang? Wetenschappers hebben er onlangs weer een studie aan gewijd. Hoe vaak je poept, blijkt een grote invloed te hebben op je gezondheid.

De beste uitkomsten werden gevonden bij mensen die één of twee keer per dag naar het toilet moesten.

Eerdere onderzoeken wezen uit dat constipatie en diarree verband houden met respectievelijk een verhoogd risico op infecties en neurodegeneratieve aandoeningen, zoals alzheimer en parkinson. Maar omdat deze bevindingen vooral werden waargenomen bij zieke patiënten, was onduidelijk of onregelmatige stoelgang de oorzaak of het gevolg van hun aandoeningen was.

"Ik hoop dat dit onderzoek artsen bewuster maakt van de risico’s van een onregelmatige stoelgang," zegt hoofdauteur Sean Gibbons van het Institute for Systems Biology. Hij merkt op dat artsen stoelgangproblemen vaak slechts als een ongemak beschouwen.

Gibbons en zijn team verzamelden gegevens over de gezondheid en leefstijl – waaronder bloedwaarden, darmmicrobioom en genetica – van meer dan 1400 gezonde volwassenen zonder ziekten. De deelnemers gaven zelf aan hoe vaak ze ontlasting hadden, waarna ze werden ingedeeld in vier groepen: constipatie (1-2 keer per week), laag-normaal (3-6 keer per week), hoog-normaal (1-3 keer per dag) en diarree.

Nier- of leverschade

Als ontlasting te lang in de darmen blijft, raken de darmbacteriën door hun voorraad vezels heen. Normaal gesproken fermenteren ze vezels tot gunstige vetzuren, maar bij een tekort gaan ze over op het fermenteren van eiwitten, wat giftige stoffen zoals p-cresolsulfaat en indoxylsulfaat produceert.

"Zelfs bij gezonde mensen met constipatie zagen we een verhoogd niveau van deze toxines in het bloed," aldus Gibbons. Deze stoffen vormen vooral een belasting voor de nieren. Bij diarree vond het team aanwijzingen voor ontstekingen en leverschade.

Bij diarree scheidt het lichaam namelijk te veel galzuren uit, die normaal gesproken door de lever worden hergebruikt om vetten te verteren. De darmbacteriën die geassocieerd worden met een goede gezondheid floreren juist bij één tot twee keer per dag ontlasting.

Toch benadrukt Gibbons dat er meer onderzoek nodig is om deze optimale frequentie nauwkeuriger vast te stellen.

Uit de demografische gegevens bleek dat jongere mensen, vrouwen en mensen met een lager BMI minder vaak ontlasting hadden. Volgens Gibbons kunnen hormonale en neurologische verschillen tussen mannen en vrouwen dit verklaren, evenals het feit dat mannen over het algemeen meer eten.

De belangrijkste factor voor een regelmatige stoelgang? Een vezelrijk dieet. Gibbons: "We zagen de sterkste relatie met het eten van meer fruit en groenten." Andere belangrijke factoren waren voldoende water drinken, regelmatig bewegen en een overwegend plantaardig dieet.

Bron: Science Alert