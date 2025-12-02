Motorcrosser Herlings na zestien jaar weg bij KTM-team

MATTIGHOFEN (ANP) - Vijfvoudig wereldkampioen motorcross Jeffrey Herlings vertrekt bij Red Bull KTM Factory Racing. Op de website van het MXGP-team wordt de 31-jarige Brabander uitgezwaaid met mooie woorden.

"Het was een groot genoegen om zo'n talent bij ons te zien groeien en zich ontwikkelen", zegt Pit Beirer, directeur KTM Motorsports. "Jeffrey deed altijd alles op zijn eigen manier, maar we hebben zelden een coureur gezien die zo hard werkte en zo vastberaden was. Er waren hoogte- en dieptepunten, maar Jeffrey is uniek en ik ben blij dat onze Red Bull KTM-oranje kleur zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in zijn carrière."

Herlings werd wereldkampioen in de MX2-klasse in 2012, 2013 en 2016. Na de overstap naar de zwaarste categorie, de MXGP, volgden nog twee wereldtitels: in 2018 en 2021. In totaal won hij 112 grands prix. Volgens geruchten stapt hij over naar Honda.