PVV in Rucphen in gesprek over deelname college van B&W

RUCPHEN (ANP) - De PVV gaat mogelijk ook in de Brabantse gemeente Rucphen meebesturen. De partij zegt in gesprek te zijn over deelname aan een nieuw college van burgemeester en wethouders en dat "als een belangrijke stap én als waardering voor onze inspanningen" te beschouwen.

Donderdag werd door informateurs een advies uitgebracht over een mogelijke coalitievorming in Rucphen. Brabantse media melden dat een coalitie wordt geadviseerd van PVV, CDA en De Rucphense Volkspartij, de grootste partij in de gemeenteraad.

Ook in het Groningse Pekela is een coalitie geadviseerd met de PVV. Daar is de partij de grootste geworden. In sommige andere gemeenten is de PVV ook de grootste geworden, maar de partij van Geert Wilders lijkt niet in alle gevallen een coalitie te kunnen vormen.