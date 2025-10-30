ECONOMIE
PVV profiteert niet in gemeenten waar azc-onvrede was

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 1:16
UITHOORN (ANP) - De rellen en onvrede rond de komst van een asielzoekerscentrum, zoals in de gemeenten Uithoorn, Sliedrecht en Het Hogeland eerder deze maand, lijken geen grote invloed te hebben gehad op de uitslag in die plaatsen.
De PVV, in 2023 nog de grootste in Uithoorn, verloor 6,5 procentpunt tot 17,7 procent en is nu de derde partij. De VVD verloor ook, maar minder. Daardoor is die partij nu met 18,7 procent de grootste, vlak voor D66, dat ruim 11 procentpunt steeg tot 18,3 procent.
In Sliedrecht bleef de PVV de grootste, maar de partij van Wilders leverde 8 procentpunten in. Forse winst was er ook hier voor D66 en het CDA. NSC werd nagenoeg weggevaagd. In Het Hogeland werd de PVV voorbijgestreefd door het CDA.
Bij protesten tegen de komst van asielopvang werden politie en tegendemonstranten in Uithoorn bekogeld met vuurwerk en eieren. In Bedum (Het Hogeland) moest een raadslid beveiligd worden na een bedreiging. Ook in Sliedrecht waren er ongeregeldheden.
