Schoof wil demissionair verder met veiligheid, defensie en handel

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet wil in ieder geval op het gebied van veiligheid, defensie, internationale economische verhoudingen en hersteloperaties nieuwe stappen blijven zetten. Dat heeft demissionair premier Dick Schoof gezegd in zijn verklaring voor het debat over de kabinetsval. "Ik hoop dat de Kamer met dit kabinet wil blijven werken aan onderwerpen die niet kunnen wachten."

Het is volgens Schoof onvermijdelijk dat sommige onderwerpen met uitstel te maken krijgen. "Hoezeer ik dit ook betreur: het feit blijft, dat als een van de partijen niet verder wil, het ook voor de rest van de coalitie ophoudt. Ook als dat gebeurt op een buitengewoon ongelukkig moment als nu."

Onder veiligheid schaart Schoof ook de steun aan Oekraïne. Beslissingen rond de internationale discussie over handelstarieven kunnen volgens hem ook niet wachten tot een nieuw kabinet. "Want dat kan direct effect hebben op de Nederlandse economie en op ons bedrijfsleven."

Toeslagenaffaire

De hersteloperaties van de toeslagenaffaire en de Groningse gaswinning wil Schoof "onverkort voortzetten". En uiteraard moeten de begrotingen van volgend jaar worden voorbereid, voegde hij toe.

Schoof: "Ik vraag dit aan uw Kamer, maar wel in het volle besef dat dit mandaat allerminst vanzelfsprekend is. En dat het kabinet steeds op zoek zal moeten gaan naar voldoende draagvlak in het parlement." Een demissionair kabinet past "terughoudendheid en bescheidenheid".

De Tweede Kamer beslist binnenkort welke onderwerpen moeten wachten tot een volgend kabinet.