PVV wil rompkabinet alleen steunen na strenge asielmaatregelen

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 10:48

DEN HAAG (ANP) - De PVV wil het rompkabinet dat is overgebleven nadat NSC uit de reeds gevallen coalitie is gestapt alleen steunen als het strenge asielmaatregelen neemt, zei partijleider Geert Wilders tijdens het debat over de breuk. Hij noemde maatregelen uit zijn tienpuntenplan, dat volgens deskundigen grotendeels onuitvoerbaar is.
Demissionair premier Dick Schoof heeft in een brief over de breuk een aantal onderwerpen genoemd waarop het demissionaire kabinet wat hem betreft moet blijven handelen. Wilders vindt het een "ongelofelijke blunder" dat asiel daar niet bij staat. "Als het kabinet ook maar op een millimeter steun van de PVV wil rekenen" moeten op dit vlak strenge maatregelen worden genomen, aldus de radicaal-rechtse politicus.
Hij pleit bijvoorbeeld voor zeer intensieve grenscontroles, een stop van de gezinsherenigingen en dat er geen enkel asielzoekerscentrum bij komt.
