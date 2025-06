PVV wil spreidingswet intrekken met wijzigingsvoorstel asielwet

DEN HAAG (ANP) - De PVV wil de spreidingswet intrekken door middel van een voorstel om de asielnoodmaatregelenwet te wijzigen. De wet wordt donderdag behandeld in de Tweede Kamer. Ook coalitiepartij BBB heeft vier amendementen aangekondigd om de wet aan te passen.

De asielnoodmaatregelenwet is opgesteld door voormalig PVV-minister Marjolein Faber en wordt nu in de Kamer verdedigd door twee van haar opvolgers, David van Weel en Mona Keijzer. De PVV zei eerder dat de wetten zo snel mogelijk moeten worden behandeld en dat niets mag worden aangepast. De partij is inmiddels uit de coalitie gestapt en dient nu twee amendementen in.

Marina Vondeling (PVV) wil ook illegaliteit strafbaar stellen. De BBB bereidt een vergelijkbaar voorstel voor. Ook hulp bieden aan mensen die niet in Nederland mogen blijven, moet strafbaar worden, vindt de BBB.

Het CDA bereidt voorstellen voor om de asielplannen beter op het Europese Migratiepact te laten aansluiten.