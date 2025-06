Protest Scheveningen tegen 'medeplichtigheid NAVO in oorlog Gaza'

DEN HAAG (ANP) - Enkele honderden mensen voeren dinsdag actie op het strand van Scheveningen omdat ze vinden dat NAVO-landen medeplichtig zijn aan de oorlog in Gaza. "Op de NAVO-top wordt Gaza doodgezwegen", schrijft de organisatie op Instagram. De top vindt dinsdag en woensdag plaats in Den Haag. "Ze houden hier verderop een top, maar je kunt het beter een dieptepunt noemen", zei een spreker.

De actievoerders willen onder meer een 'die-in' houden. Hierbij liggen de deelnemers op de grond en doen alsof ze dood zijn. "De actie is een symbolische weergave van een overledene of een groep slachtoffers", legt de organisatie uit op social media. "In dit geval de slachtoffers in Gaza."

De actie vindt plaats op het Noorderstrand. Op de boulevard staat een podium, daarvoor ligt op het strand een grote Palestijnse vlag. Veel deelnemers dragen rode kleding en hebben Palestijnse vlaggen mee. De organisatie had hiertoe opgeroepen. Op een bouwhek hangt een doek met de tekst "De rode lijn is overschreden. En alweer! En alweer! En alweer! En alweer!"