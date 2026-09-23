Qantas: directe vluchten tussen Sydney en New York in 2028

SYDNEY (ANP/DPA) - Vanaf medio 2028 vinden er voor het eerst commerciële directe vluchten plaats tussen Sydney en New York. Dat heeft de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas bekendgemaakt.

De allereerste non-stopverbinding tussen de twee wereldsteden zal ongeveer 18 uur duren. Daarmee wordt de totale reistijd met meer dan drie uur verkort, aldus Qantas, dat met de nieuwe verbinding tegemoet zegt te komen aan een toegenomen vraag. Momenteel voert de maatschappij een dagelijkse vlucht uit tussen Sydney en New York met een tussenstop in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland.

De vluchten zullen worden uitgevoerd met twaalf speciaal voor de lange vlucht ingerichte Airbus-toestellen, die ruimte bieden aan 238 passagiers, verdeeld over vier cabines. De toestellen worden voorzien van een extra brandstoftank van 20.000 liter. Hiermee kunnen de vliegtuigen meer dan 16.000 kilometer afleggen en tot 22 uur onafgebroken in de lucht blijven.

De vluchten kunnen naar verwachting vanaf augustus 2027 worden geboekt.