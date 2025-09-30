ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Qatar: meer details en onderhandelingen nodig voor vredesplan

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 21:07
anp300925188 1
DOHA (ANP/DPA) - Er zijn meer details en onderhandelingen nodig met betrekking tot het vredesplan dat de Amerikaanse president Trump heeft opgesteld voor de Gazastrook, zegt de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. In Qatar vinden gesprekken plaats met onderhandelaars van Hamas en Turkije.
Volgens de Qatarese premier bevindt het vredesplan zich nog in de beginfase en "moet het verder worden uitgewerkt en uitgelegd." Tegen tv-zender Al Jazeera zegt hij dat er "met name behoefte is aan verduidelijking over het mechanisme voor het terugtrekken van Israëlische troepen uit het kustgebied." Daar zou discussie over de details nodig zijn.
In het twintigpuntenplan staat onder meer dat bij een akkoord van beide partijen er een onmiddellijk einde aan de oorlog op de Gazastrook komt. Ook moeten alle gijzelaars worden vrijgelaten en mag Hamas geen rol krijgen in het nieuwe bestuur.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

ANP-536609365

'Als VVD niet bij eerste vier zit, wordt Yesilgöz niet uitgenodigd voor RTL-debat'

shutterstock_1936404661

Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

Loading