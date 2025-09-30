Qatar: meer details en onderhandelingen nodig voor vredesplan

DOHA (ANP/DPA) - Er zijn meer details en onderhandelingen nodig met betrekking tot het vredesplan dat de Amerikaanse president Trump heeft opgesteld voor de Gazastrook, zegt de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. In Qatar vinden gesprekken plaats met onderhandelaars van Hamas en Turkije.

Volgens de Qatarese premier bevindt het vredesplan zich nog in de beginfase en "moet het verder worden uitgewerkt en uitgelegd." Tegen tv-zender Al Jazeera zegt hij dat er "met name behoefte is aan verduidelijking over het mechanisme voor het terugtrekken van Israëlische troepen uit het kustgebied." Daar zou discussie over de details nodig zijn.

In het twintigpuntenplan staat onder meer dat bij een akkoord van beide partijen er een onmiddellijk einde aan de oorlog op de Gazastrook komt. Ook moeten alle gijzelaars worden vrijgelaten en mag Hamas geen rol krijgen in het nieuwe bestuur.