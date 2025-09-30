Rechter VS berispt overheid voor aanpak pro-Palestijnse studenten

BOSTON (ANP/RTR) - Een Amerikaanse federale rechtbank heeft de wijze veroordeeld waarop de overheid buitenlandse studenten en onderwijspersoneel aanpakt die zich pro-Palestijns opstellen. Rechter William Young oordeelde dat ministeries hun bevoegdheden misbruiken en daarmee de vrijheid van meningsuiting ondermijnen.

De zaak is aangespannen door organisaties van onderwijspersoneel, die vinden dat de autoriteiten het op onrechtmatige wijze voorzien hebben op pro-Palestijnse activisten. Zo zijn visa ingetrokken en mensen vastgezet. De rechter in Boston concludeerde dat de werkwijze van de overheid bewust intimiderend is.

De door de Republikeinse president Ronald Reagan benoemde Young heeft vooralsnog alleen vastgesteld dat de overheid onrechtmatig handelde. Hij besluit later in de zaak wat daaraan gedaan moet worden.