Irak getroffen door totale stroomstoring

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 19:15
anp040326190 1
BAGDAD (ANP/AFP) - Heel Irak kampt volgens het ministerie van Elektriciteit met een stroomstoring. De oorzaak wordt nog onderzocht, verklaarde het ministerie woensdag. Delen van het land liggen onder vuur sinds de oorlog tussen Israël, de VS en Iran afgelopen zaterdag uitbrak.
"Het elektriciteitsnet is in alle Iraakse provincies volledig uitgevallen", aldus het ministerie volgens het Iraakse persbureau INA. Er wordt gewerkt om de stroomvoorziening te herstellen, stelt het departement.
Bij het vliegveld van Bagdad werden woensdagavond twee drones neergehaald. Enkele uren eerder gebeurde dit ook al. Op het vliegveld is een militaire basis die een Amerikaanse diplomatieke post huisvest, en waar eerder door Amerika geleide coalitietroepen verbleven.
De Amerikaanse ambassade in Bagdad heeft woensdag Amerikanen in Irak opgeroepen het land onmiddellijk te verlaten of te schuilen op een veilige plaats.
