Qatar voert druk op bij besprekingen tussen Israël en Hamas

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 15:43
DOHA (ANP/AFP) - Qatar, dat bemiddelt bij de verdere onderhandelingen tussen Hamas en Israël, voert de druk op om beide partijen "snel aan tafel te krijgen" voor de tweede fase van het vredesoverleg. Dat kondigde de woordvoerder van de Qatarese minister van Buitenlandse Zaken, Majed al-Ansari, aan.
"We moeten het dan ook hebben over de zaken die de situatie compliceren, zoals de strijders in de tunnels voorbij de gele lijn, en de incidenten die om de zoveel dagen plaatsvinden", voegde hij daaraan toe.
Met die laatste opmerking doelde hij op de honderden aanvallen die Israël nog altijd uitvoert in Gaza, in 42 dagen van de afgelopen 53 sinds de afkondiging van het staakt-het-vuren, rekende nieuwszender Al Jazeera uit. Bij die acties kwamen meer dan 350 Palestijnen om het leven.
Bij de eerste fase van de wapenstilstand hoort onder meer de teruggave van alle gijzelaars door Hamas. Dinsdag werd bekend dat Israël de overblijfselen van mogelijk een van de laatste twee gijzelaars heeft ontvangen.
