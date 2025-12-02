ECONOMIE
VVD steunt toch motie 2 miljard euro extra voor hulp aan Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 15:45
DEN HAAG (ANP) - De VVD stemt toch voor een motie van GroenLinks-PvdA om volgend jaar 2 miljard euro extra vrij te maken voor Oekraïne. De liberale partij liet lang boven de markt hangen wat ze met de motie zou gaan doen, tot frustratie van andere partijen. "Het is belangrijk om Oekraïne te steunen", zei VVD-Kamerlid Eric van der Burg dinsdag.
GroenLinks-PvdA kwam vorige week met de motie. De partij wil dat er extra geld komt, omdat dit jaar al 2 miljard euro is uitgegeven van de financiële hulp bestemd voor volgend jaar. Een meerderheid van de Kamer liet al kort daarna weten achter het voorstel van GroenLinks-PvdA te staan.
Demissionair premier Dick Schoof gaf vorige week tijdens een debat aan er niets voor te voelen om nu al extra miljarden vrij te maken voor Kyiv. Hij vindt dat andere landen, vooral in het zuiden van Europa, eerst maar eens over de brug moeten komen. Schoof wil pas bij de voorjaarsnota praten over extra steun voor Oekraïne.
Onder druk van de Kamer gaf Schoof uiteindelijk toe en zei te gaan kijken hoe de motie kon worden uitgevoerd.
