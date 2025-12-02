Rutte: ooit slaagt vredesplan VS, maar hangt nu af van Poetin

BRUSSEL (ANP) - De Amerikaanse pogingen een einde te maken aan de Russische oorlog tegen Oekraïne gaan "op den duur" lukken, verwacht NAVO-topman Mark Rutte. Maar dan moet Rusland wel meedoen, "en dat wordt vandaag getest".

Rutte wordt volgens diplomaten betrokken bij de pendeldiplomatie die de Verenigde Staten bedrijven tussen Oekraïne en Rusland, maar hij vindt het "moeilijk te voorspellen of we zullen slagen". Oekraïne wil wel, maar het moet uiteindelijk van twee kanten komen. "It takes two to tango."

De secretaris-generaal van de alliantie heeft "alle vertrouwen in wat de Amerikanen proberen te bereiken", ook al zijn Europese landen bezorgd over de missie van Trumps vredesgezant Steve Witkoff naar Moskou. Witkoff verraste hen vorige week nog met een vredesplan dat volgens hen Europa buitenspel zette en neerkwam op de overgave van Oekraïne.

De Amerikaanse inspanningen "gaan uiteindelijk de vrede in Europa herstellen", zei Rutte vooruitblikkend op overleg met de NAVO-buitenlandministers.