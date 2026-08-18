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Qatar: weer aandringen op gesprekken Iran en VS na akkoord Oman

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 14:05
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DOHA (ANP/RTR) - Pas als er een overeenkomst gesloten is tussen Iran en Oman over de Straat van Hormuz, gaan bemiddelaars door met het aandringen op gesprekken tussen Iran en de VS. Dat meldt een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang door de belangrijke zeestraat.
Volgens de woordvoerder is het makkelijker om gesprekken met de VS voort te zetten als er een overeenkomst ligt over de Straat van Hormuz. Afgelopen weekend meldde Iran dat een akkoord met toekomstige afspraken over de scheepvaartroute met Oman aanstaande is. Alleen de laatste details zouden nog overeengekomen moeten worden.
De Amerikaanse president Donald Trump dreigde maandag met bombardementen op Oman als dat land in de weg staat bij het conflict rond de zeestraat.
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