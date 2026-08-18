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Veel meer mensen moesten huis verlaten na aardbeving Indonesië

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 14:02
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JAKARTA (ANP/AFP) - Door de aardbeving met een kracht van 7.7 die zaterdag het Indonesische eiland Flores trof, hebben zo'n 40.000 mensen hun huis moeten verlaten, melden de autoriteiten. Eerder werd nog gesproken van bijna 13.000 ontheemden.
De rampendienst zegt dat er zeventig doden vielen bij de aardbeving, twee meer dan eerder werden gemeld. Er vielen ongeveer 1100 gewonden en bijna 12.000 huizen raakten beschadigd.
De autoriteiten zeggen dat op grote schaal hulpgoederen worden uitgedeeld. Volgens een woordvoerder van de rampendienst verblijven veel mensen in tijdelijke opvangcentra en weigeren zij naar huis te gaan. Sinds zaterdag zijn er meer dan 2100 naschokken geweest, waarvan er 70 gevoeld konden worden door inwoners.
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