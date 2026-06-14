Qatarese delegatie naar Teheran voor vredesdeal tussen Iran en VS

TEHERAN (ANP/RTR) - Qatarese onderhandelaars zijn zondag naar Teheran gevlogen in een poging om een vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden, aldus een bron tegen persbureau Reuters. Ook Iraanse media berichtten over het bezoek van een Qatarese delegatie.

De Verenigde Staten en bemiddelaar Pakistan spraken eerder de verwachting uit dat zondag een raamovereenkomst zou worden ondertekend om een einde te maken aan de Iranoorlog. De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif zei vrijdag dat de tekst van de overeenkomst klaar is.