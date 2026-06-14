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Chaotische viering in New York na kampioenschap Knicks

Samenleving
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 10:53
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NEW YORK (ANP/RTR) - Duizenden fans zijn in New York de straat opgegaan na het behalen van de titel van de basketballers van de New York Knicks in de NBA. De viering verliep niet zonder incidenten: een bus werd in brand gestoken en een tiener raakte gewond door een schot.
Sommige fans staken vuurwerk en rookbommen af, nadat ze de wedstrijd hadden gezien in de horeca of op andere locaties. Op sommige plekken ontstonden chaotische taferelen. De politie zette enkele straten af en hield de menigte ongeveer twee uur tegen, waarna agenten ingrepen. Agenten te paard dreven de menigte terug en maakten de straten rond Madison Square Garden, de thuisbasis van de Knicks, weer vrij.
Een 17-jarige werd in de voet geschoten tijdens feestelijkheden op Times Square. Drie personen zijn opgepakt. Feestvierders klommen op of namen plaats in de bussen voor het WK voetbal. Een door de stad ingehuurde gele schoolbus werd in brand gestoken. Drie andere bussen raakten beschadigd.
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