ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Max Verstappen crasht heftig bij kwalificatie Grand Prix Australië

Sport
door Redactie
zaterdag, 07 maart 2026 om 7:34
bijgewerkt om zaterdag, 07 maart 2026 om 7:47
anp070326043 1
Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen met een crash. Hij belandde in het eerste deel van de kwalificatie in Australië in de grindbak en knalde tegen een afzetting. Hij zette dus geen tijd neer en daardoor start hij morgen bij de race achteraan. De klap was zo hard dat de kwalificatie tijdelijk werd stilgelegd.
"De auto blokkeerde gewoon de achterassen. Fantastisch," zei Verstappen via de teamradio.
Viervoudig wereldkampioen Verstappen moest vorig seizoen zijn meerdere erkennen in Lando Norris (McLaren). Na een knappe comeback in de slotfase van het seizoen strandde Verstappen op twee punten van de Brit.
De Grote Prijs van Australië in Melbourne staat zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd op het programma.

Lees ook

Oud-Formule 1-baas Ecclestone: 'Max wordt weer wereldkampioen, hij heeft iets speciaals'Oud-Formule 1-baas Ecclestone: 'Max wordt weer wereldkampioen, hij heeft iets speciaals'
Opgeleefde Verstappen gaat 'grote uitdaging' aan in Singapore: "Fysiek behoorlijk veeleisende baan"Opgeleefde Verstappen gaat 'grote uitdaging' aan in Singapore: "Fysiek behoorlijk veeleisende baan"
Viaplay buitenspel gezet: “Nederlanders kunnen Formule 1 gratis kijken”Viaplay buitenspel gezet: “Nederlanders kunnen Formule 1 gratis kijken”
Verstappen betuigt spijt na incident met Russell: 'Had niet mogen gebeuren'Verstappen betuigt spijt na incident met Russell: 'Had niet mogen gebeuren'
loading

POPULAIR NIEUWS

259444467_m

Honderden Nederlandse pensionado’s in de problemen door genadeloze Spaanse fiscus

generated-image (2)

Wikileaks onthult: Iraanse leider kreeg sekstherapie met ‘tijdelijke’ echtgenotes

anp060326089 1

Verhoren vrijgegeven van 'Epstein-meisje' dat Trump beschuldigt

ANP-449983025

Lubach legt haarfijn uit waarom we het Groningse gasveld nu niet moeten volstorten met cement

251127719_m (1)

Waarom je ChatGPT moet boycotten

185721878_m

Eén online-oefening van 10 minuten kan depressie verminderen tot zelfs een maand later

Loading