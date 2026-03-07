Max Verstappen crasht heftig bij kwalificatie Grand Prix Australië

Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen met een crash. Hij belandde in het eerste deel van de kwalificatie in Australië in de grindbak en knalde tegen een afzetting. Hij zette dus geen tijd neer en daardoor start hij morgen bij de race achteraan. De klap was zo hard dat de kwalificatie tijdelijk werd stilgelegd.

"De auto blokkeerde gewoon de achterassen. Fantastisch," zei Verstappen via de teamradio.

Viervoudig wereldkampioen V erstappen moest vorig seizoen zijn meerdere erkennen in Lando Norris (McLaren). Na een knappe comeback in de slotfase van het seizoen strandde Verstappen op twee punten van de Brit.

De Grote Prijs van Australië in Melbourne staat zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd op het programma.