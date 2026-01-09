ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump wil deal Groenland op 'makkelijke of moeilijke manier'

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 00:34
anp100126002 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt graag "op de makkelijke manier" een deal te willen sluiten over Groenland, "maar als we het niet op de makkelijke manier doen, dan doen we het op de moeilijke manier", zei de president vrijdag tegen journalisten in het Witte Huis.
Trump herhaalde deze week dat hij het land, dat onderdeel is van het Deense koninkrijk, in bezit wil krijgen. Hij wilde daarbij niet uitsluiten dat de VS militaire middelen zouden gebruiken. Dit zorgde voor veel onrust bij Europese leiders, die hem hebben opgeroepen de territoriale integriteit van het eiland te respecteren.
Op de vraag of hij overwoog met een financieel bod te komen, zei Trump dat hij "nog niet over geld voor Groenland sprak". "Ik zou daar misschien over kunnen praten. Maar voor nu, we gaan iets met Groenland doen, of ze het nu leuk vinden of niet." Volgende week spreekt buitenlandminister Marco Rubio met Denemarken en Groenland.
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot-2025-06-27-at-2-19-35-PM

Hoe spoor je een verborgen camera op in je Airbnb of hotelkamer

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

a2753be71d8edc05a5d066d28e9e2aa9,65894f14

Het regime van de mullahs staat op instorten

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

211386560_m

Als je dit persoonlijkheidstype hebt is je kans op een gelukkig huwelijk het grootst

Loading