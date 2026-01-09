Trump wil deal Groenland op 'makkelijke of moeilijke manier'

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt graag "op de makkelijke manier" een deal te willen sluiten over Groenland, "maar als we het niet op de makkelijke manier doen, dan doen we het op de moeilijke manier", zei de president vrijdag tegen journalisten in het Witte Huis.

Trump herhaalde deze week dat hij het land, dat onderdeel is van het Deense koninkrijk, in bezit wil krijgen. Hij wilde daarbij niet uitsluiten dat de VS militaire middelen zouden gebruiken. Dit zorgde voor veel onrust bij Europese leiders, die hem hebben opgeroepen de territoriale integriteit van het eiland te respecteren.

Op de vraag of hij overwoog met een financieel bod te komen, zei Trump dat hij "nog niet over geld voor Groenland sprak". "Ik zou daar misschien over kunnen praten. Maar voor nu, we gaan iets met Groenland doen, of ze het nu leuk vinden of niet." Volgende week spreekt buitenlandminister Marco Rubio met Denemarken en Groenland.