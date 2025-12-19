Qbuzz spreekt Keijzer tegen: pendelbus Ter Apel is niet van ons

AMERSFOORT (ANP) - Qbuzz verwijst vrijdag naar een eerder statement waarin staat dat het vervoersbedrijf niet de opdrachtgever en uitvoerder is van de pendeldienst tussen het azc van Ter Apel en station Emmen. Dat terwijl demissionair asielminister Mona Keizer (BBB) vrijdagochtend zei dat Qbuzz de beveiliging moet regelen voor de pendelbus.

Op de vraag hoe de minister hierbij komt, geeft een woordvoerder van het vervoersbedrijf aan dat die vraag aan Keijzer zelf gesteld moet worden. Qbuzz rijdt de openbare bussen in de regio en ervaart daar overlast van asielzoekers die geen buskaartje willen kopen. Daarop besloot de gemeente de pendelbus aantrekkelijker te maken door de kaartjes van de pendelbus gratis te maken, zolang veiligheidsmaatregelen uitblijven.

"De beslissing om deze pendeldienst in te zetten en of er wel of niet voor een rit betaald moet worden, ligt bij het ministerie en de gemeenten. Deze keuzes liggen buiten de verantwoordelijkheid van Qbuzz", aldus het vervoersbedrijf in het statement van woensdag.