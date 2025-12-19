ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Parijs waarschuwt boeren: geen blokkades tijdens feestdagen

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 18:24
anp191225205 1
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse regering waarschuwt boeren tijdens de feestdagen geen wegen te blokkeren. Er zijn recent boerenprotesten met wegblokkades uitgebroken, vooral in het zuiden, naar aanleiding van het in opdracht van de autoriteiten slachten van runderen naar aanleiding van een besmettelijke veeziekte. Volgens de veehouders reageert de overheid overdreven wreed op de plaatselijke uitbraak van de knobbelziekte of nodulaire dermatose.
Olie op het vuur was deze week de Europese topconferentie in Brussel die leek af te stevenen op de ondertekening dit weekend van een vrijhandelsakkoord met de Zuid-Amerikaanse landen van de Mercosur. Dat leidde tot een verspreiding van boerenprotesten met blokkades met tractoren, ook van autosnelwegen en ook in Brussel.
Een delegatie van boerenbonden heeft vrijdag met premier Sébastien Lecornu gesproken over onder meer Mercosur en de blokkades. Het heeft volgens Franse media niets tastbaars opgeleverd.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2387639367

9 rare symptomen die je volgens cardiologen nooit mag negeren

Scherm­afbeelding 2025-12-19 om 05.39.20

Femke Wiersma en Caroline van der Plas bijten eindelijk in de stront

AA1SqFiN

Als je schreeuwt in een ruzie, is er méér aan de hand

54076672_l

Droomhuis in de zon? Zo kan je pensioen tegenvallen na emigratie

0cfd1c36-f55a-4d0d-8fb0-908672527075

Waarom heteromannen massaal afhaken van binding

75583197_m

Moet je echt elke dag schone sokken aan?

Loading