Parijs waarschuwt boeren: geen blokkades tijdens feestdagen

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse regering waarschuwt boeren tijdens de feestdagen geen wegen te blokkeren. Er zijn recent boerenprotesten met wegblokkades uitgebroken, vooral in het zuiden, naar aanleiding van het in opdracht van de autoriteiten slachten van runderen naar aanleiding van een besmettelijke veeziekte. Volgens de veehouders reageert de overheid overdreven wreed op de plaatselijke uitbraak van de knobbelziekte of nodulaire dermatose.

Olie op het vuur was deze week de Europese topconferentie in Brussel die leek af te stevenen op de ondertekening dit weekend van een vrijhandelsakkoord met de Zuid-Amerikaanse landen van de Mercosur. Dat leidde tot een verspreiding van boerenprotesten met blokkades met tractoren, ook van autosnelwegen en ook in Brussel.

Een delegatie van boerenbonden heeft vrijdag met premier Sébastien Lecornu gesproken over onder meer Mercosur en de blokkades. Het heeft volgens Franse media niets tastbaars opgeleverd.