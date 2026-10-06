Raad van Europa: België moet asielzoekers beter ondersteunen

STRAATSBURG (ANP) - Asielzoekers in België zijn kwetsbaar voor mensenhandel en uitbuiting, omdat de overheid hen geen passende ondersteuning biedt. Dat concludeert een onafhankelijk comité van experts van de Raad van Europa in een dinsdag verschenen rapport. Ze roept de Belgische autoriteiten op om te zorgen voor toegang tot degelijke huisvesting en het aantal beschikbare plaatsen in het opvangsysteem te verhogen.

De Belgische federale overheid wil het aantal opvangplekken de komende jaren juist verlagen.

Het onafhankelijke expertcomité (Greta) van de Raad van Europa constateert ook een toename van mensenhandel. Daarbij worden vooral arbeidsmigranten zonder wettig verblijf slachtoffer van arbeidsuitbuiting. België moet maatregelen nemen om de afhankelijkheid van arbeidsmigranten van werkgevers te verminderen, stelt Greta.