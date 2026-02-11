Raad van Europa heft immuniteit Noorse ex-premier op om Epstein

STRAATSBURG (ANP) - De Raad van Europa heft de immuniteit van Noorse oud-secretaris-generaal Thorbjørn Jagland op vanwege documenten die zijn vrijgegeven in de Epstein-zaak. De voormalige premier van Noorwegen was vanaf 2009 tien jaar secretaris-generaal van de Raad van Europa. Daarmee genoot hij ook diplomatieke immuniteit.

Vorige week werd bekend dat de Noorse justitie een corruptieonderzoek is gestart naar Jagland. Aanleiding hiervoor waren documenten waarin stond dat hij contact had gehad met de inmiddels overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Jagland wordt verdacht van gekwalificeerde corruptie. Dat kan gaan over corruptie met betrekking tot hooggeplaatste functionarissen, georganiseerde misdaad of grote hoeveelheden geld.

De Raad van Europa bestaat uit meer landen dan alleen de EU-lidstaten. Het is in 1949 opgericht met als doel de vrede in Europa te bewaren en de democratie, mensenrechten en de rechtsstaat te waarborgen en te beschermen.