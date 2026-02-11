Friese gedeputeerde: wij kunnen olympisch schaatsen 2030 leveren

LEEUWARDEN (ANP) - "Wij twijfelen er niet aan dat we dit kunnen." De Friese gedeputeerde Abel Kooistra (sport, BBB) weet zeker dat het schaatstoernooi bij de Olympische Spelen van 2030 prima in ijsstadion Thialf kan worden gehouden. Kooistra keek de eerste dagen van deze Winterspelen in Milaan hoe alles werd georganiseerd en bedacht hoe dat in Heerenveen en omgeving beter zou kunnen. En hij probeerde Thialf op de kaart te zetten als de beste plek om het schaatstoernooi in 2030 te houden.

De volgende Winterspelen zijn in Frankrijk. Omdat daar geen goede ijsbaan is, zijn Heerenveen en Turijn in beeld voor het schaatstoernooi. Vermoedelijk maken de Fransen hun keuze komende zomer bekend. "De kans dat we in Nederland ooit de gehele Olympische Winterspelen zullen houden, lijkt me nihil. Maar zo dichtbij als nu, met mogelijk de organisatie van het langebaanschaatsen in 2030, zijn we nog nooit geweest", stelt Kooistra.

Hij kreeg in Milaan een kijkje in de olympische keuken en is onder de indruk van hoe de Italianen het doen. Maar de echte schaatsbelevenis miste hij aanvankelijk een beetje. "Milaan is een grote stad en alles gebeurt op verschillende locaties. En het schaatsen is op een tijdelijke locatie. De eerste dag miste ik sfeer en kwam ik toch een evenementenhal binnen. Met alle respect, maar als je naar Thialf gaat, dan loop je toch wel echt een ijsstadion in. Dat zorgt ervoor dat het publiek het echte schaatsgevoel heeft."

Olympisch dorp

Een expositie met foto's en schilderijen in het TeamNL Huis in Milaan verbeeldt wat schaatsen in Nederland inhoudt. "Het brengt mensen al vele jaren samen, mannen en vrouwen", aldus Kooistra.

De gedeputeerde beseft dat de Olympische Spelen echt anders zijn dan alle internationale wedstrijden die al in Thialf zijn verreden. Zo moet er dicht bij het ijsstadion een olympisch dorp komen om de sporters onder te brengen. Er wordt uitgezocht of het loont om de treinhalte bij Thialf in gebruik te nemen, zodat schaatsliefhebbers eenvoudig naar de wedstrijden kunnen. "Wij zijn er klaar voor. We hebben een goed bid ingeleverd en we gaan daar graag over in gesprek met de Fransen. Het is hun evenement; wij kunnen een onderdeel doen."

De Fries zou het geweldig vinden als het olympisch schaatstoernooi naar Heerenveen komt. "In 2018 was Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa en dat had enorme effecten voor de regionale economie."