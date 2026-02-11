ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Friese gedeputeerde: wij kunnen olympisch schaatsen 2030 leveren

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 12:02
anp110226111 1
LEEUWARDEN (ANP) - "Wij twijfelen er niet aan dat we dit kunnen." De Friese gedeputeerde Abel Kooistra (sport, BBB) weet zeker dat het schaatstoernooi bij de Olympische Spelen van 2030 prima in ijsstadion Thialf kan worden gehouden. Kooistra keek de eerste dagen van deze Winterspelen in Milaan hoe alles werd georganiseerd en bedacht hoe dat in Heerenveen en omgeving beter zou kunnen. En hij probeerde Thialf op de kaart te zetten als de beste plek om het schaatstoernooi in 2030 te houden.
De volgende Winterspelen zijn in Frankrijk. Omdat daar geen goede ijsbaan is, zijn Heerenveen en Turijn in beeld voor het schaatstoernooi. Vermoedelijk maken de Fransen hun keuze komende zomer bekend. "De kans dat we in Nederland ooit de gehele Olympische Winterspelen zullen houden, lijkt me nihil. Maar zo dichtbij als nu, met mogelijk de organisatie van het langebaanschaatsen in 2030, zijn we nog nooit geweest", stelt Kooistra.
Hij kreeg in Milaan een kijkje in de olympische keuken en is onder de indruk van hoe de Italianen het doen. Maar de echte schaatsbelevenis miste hij aanvankelijk een beetje. "Milaan is een grote stad en alles gebeurt op verschillende locaties. En het schaatsen is op een tijdelijke locatie. De eerste dag miste ik sfeer en kwam ik toch een evenementenhal binnen. Met alle respect, maar als je naar Thialf gaat, dan loop je toch wel echt een ijsstadion in. Dat zorgt ervoor dat het publiek het echte schaatsgevoel heeft."
Olympisch dorp
Een expositie met foto's en schilderijen in het TeamNL Huis in Milaan verbeeldt wat schaatsen in Nederland inhoudt. "Het brengt mensen al vele jaren samen, mannen en vrouwen", aldus Kooistra.
De gedeputeerde beseft dat de Olympische Spelen echt anders zijn dan alle internationale wedstrijden die al in Thialf zijn verreden. Zo moet er dicht bij het ijsstadion een olympisch dorp komen om de sporters onder te brengen. Er wordt uitgezocht of het loont om de treinhalte bij Thialf in gebruik te nemen, zodat schaatsliefhebbers eenvoudig naar de wedstrijden kunnen. "Wij zijn er klaar voor. We hebben een goed bid ingeleverd en we gaan daar graag over in gesprek met de Fransen. Het is hun evenement; wij kunnen een onderdeel doen."
De Fries zou het geweldig vinden als het olympisch schaatstoernooi naar Heerenveen komt. "In 2018 was Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa en dat had enorme effecten voor de regionale economie."
loading

POPULAIR NIEUWS

181289452_m

Waarom Nederlanders zich blauw betalen aan gas – en de rest van Europa niet

ANP-543120011

Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

shutterstock_2682085887

Waarom kinderen daders worden en wat mannen als Epstein drijft

ANP-543105577

Waarom begaafde kinderen lang niet altijd de top halen

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 08.11.07

Glennis Grace weer in gevecht. Dit keer met een wandelstok

Loading