Raad van State blijft 130 per uur in de avonduren toestaan

DEN HAAG (ANP) - De maximumsnelheid op de A2 in Noord-Brabant, 130 kilometer per uur in de avonduren, hoeft in elk geval de komende jaren niet omlaag. De Raad van State heeft eisen daarover definitief afgewezen, in een slepende procedure die Milieudefensie al in 2019 was begonnen.

Op diverse punten geeft de hoogste bestuursrechter de milieuorganisatie inhoudelijk gelijk, maar de kwestie valt onder overgangsrecht dat nog tot 2030 van kracht is. De bewindspersoon die over Natuur gaat, kan tot die tijd "niet handhavend optreden". Zelfs niet als nieuw onderzoek zou uitwijzen dat voor het gebruik van het stuk snelweg een natuurvergunning nodig is.

Milieudefensie maakte destijds bezwaar tegen diverse snelheidsverhogingen die al eerder waren doorgevoerd, omdat die leiden tot meer uitstoot van stikstofoxiden. Natuurgebieden in de buurt van snelwegen kunnen daar mogelijk schade van ondervinden. Eind 2019 besloot het toenmalige kabinet de maximumsnelheid in het hele land overdag te verlagen naar 100.