Raad van State: minister Faber moet zich aan beslistermijn houden

Asielminister Marjolein Faber moet zich aan de wettelijke beslistermijn voor nareisaanvragen houden, oordeelt de Raad van State woensdag. De hoogste bestuursrechter erkent dat de PVV-minister haar best doet om efficiënter te beslissen in deze asielzaken. Dit is echter geen excuus om de beslistermijn te verlengen of om een lagere dwangsom op te leggen als de minister de termijn heeft overschreden.

Het aantal nareisaanvragen is de laatste jaren gestaag toegenomen. Het gaat om aanvragen van gezinsleden van een vluchteling met een asielvergunning om naar Nederland te komen. De afgelopen jaren beslist de asielminister steeds vaker niet op tijd.

Minister Faber heeft maatregelen getroffen en zegt niet meer te kunnen doen dan dat. De Raad van State wijst erop dat de lange wachttijden een negatief effect hebben op de gezinnen. De aanpak van de minister mag niet ten koste gaan van de aanvrager, oordeelt de hoogste bestuursrechter.