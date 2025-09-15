Raad van State: regels voor doden probleemwolf te ruim

DEN HAAG (ANP) - De Raad van State is kritisch over de aanpak van probleemwolven die demissionair staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur, BBB) voor ogen heeft. Hij wil het te makkelijk maken om een wolf te vangen of zelfs te doden en dat is strijdig met Europese natuurbeschermingsregels, aldus de belangrijkste adviseur van de regering op wetgevingsgebied.

De beschermingsstatus van de wolf onder de Europese Habitatrichtlijn is onlangs verlaagd, maar het dier geldt nog steeds als 'beschermd'. Rummenie wil de voorwaarden waaronder een wolf kan worden gevangen of gedood verruimen. De Raad van State vindt de beoordelingsregels die hij voorstelt evenwel "te ruim" en raadt aan ze aan te passen.