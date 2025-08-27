Zelensky: 100.000 Oekraïners zonder stroom na aanvallen

KYIV (ANP) - Door een Russische luchtaanval zitten volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ruim 100.000 mensen in Oekraïne zonder stroom. De aanval laat volgens hem zien dat Rusland de aanvallen doorzet, ondanks internationale druk om de strijd te beëindigen.

Zelensky meldt dat er in de nacht van dinsdag op woensdag honderd aanvallen zijn uitgevoerd met onder meer drones, "specifiek gericht op burgerinfrastructuur". Hij meldt dat naast de energievoorziening ook een school en een appartementengebouw zijn getroffen. Volgens hem wordt gewerkt aan het herstel van de stroom.

De president spreekt van slachtoffers, schade en hinder in de regio's Poltava, Soemy, Cherson en Tsjernihiv. Dnipro is ook aangevallen.

"De Russen blijven de oorlog voortzetten en negeren de oproepen van de wereld om het doden en de verwoesting te stoppen", schrijft Zelensky op X. Hij zegt dat hij hoopt dat de internationale gemeenschap de druk op Rusland opvoert.