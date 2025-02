Raad voor Rechtspraak waarschuwt weer voor samenloop asielwetten

DEN HAAG (ANP) - De Raad voor de Rechtspraak waarschuwt asielminister Marjolein Faber (PVV) opnieuw voor grote problemen die kunnen ontstaan bij het gelijktijdig of kort na elkaar invoeren van haar eigen asielwetten en de afspraken uit het Europese migratiepact. De wetsvoorstellen spreken elkaar op sommige punten tegen. Daar moet eerst duidelijkheid over komen, vindt de raad, die het kabinet adviseert over wetgeving die de rechtspraak aangaat.

In een advies over de invulling die Faber geeft aan de Europese afspraken, spreekt de Raad voor de Rechtspraak van een "opmerkelijke en verwarrende samenloop" met de asielwetten die Faber eerder naar de Kamer stuurde. Over die wetten oordeelde de raad een maand geleden ook al negatief. Faber kreeg het advies ze pas in te dienen als alle maatregelen uit het Europese migratiepact zijn uitgevoerd.

Net als een maand geleden wijst de raad erop dat het Europese migratiepact "op zichzelf al erg ingrijpend is voor het Nederlandse asielsysteem". Ook de rechtspraak krijgt er nu al de handen vol aan. De gevolgen voor de werklast van rechtbanken "worden nog eens extra vergroot door de samenloop en overlap van de wetten".